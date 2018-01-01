Йод для герани (пеларгонии): для чего он нужен и как его использовать?

Прежде чем говорить о том, как влияет подкормка герани йодом на цветение растения, следует разобраться с названием цветов. Подавляющее большинство садоводов-любителей не считают нужным углубляться в ботанику, поэтому часто полагают, что герань и пеларгония – один и тот же цветок.

Считается, что пеларгония – название научное, а герань – бытовое. Отсюда и путаница.

Сходства и отличия видов

Оба цветка отнесены к семейству Гераниевых. Общее количество изученных видов – порядка восьми сотен. Внешне цветы очень схожи, однако, проведенные исследования говорят об очевидных различиях. Главное свидетельство – невозможность скрещивания. Наибольшая разница состоит в областях произрастания растений. Пеларгония – цветок теплолюбивый, ей комфортно в южных землях и теплых квартирах. Герань более холодостойка и неприхотлива, способна расти при низких температурах в лесах и лугах северного полушария. Прекрасно растет в садах и парках, не требует укрытия на зиму.

Стебли и листья у растений одинаковы, а цветки отличаются.

У герани они образуются пятью или восемью одиночными лепестками, в соцветия собираются редко. Пеларгонию выделяет венчик цветка: два более крупные лепестка выступают вверх, три мелких находятся снизу. Сами цветки формируются в крупные соцветия. Имеются различия и в расцветке. Например, герань не бывает алого цвета, а у пеларгонии не может быть синеватых оттенков.

Итак, герань – растение садовое, пеларгония – комнатное. Поскольку наиболее часто применяется первое название, не будем отступать от него и мы. Речь пойдет о комнатном цветке, хотя мы станем называть его обоими «именами».

Как ухаживать?

Цветы в доме – это прекрасно, но для обильного цветения растениям требуется правильный уход. Герань нужно регулярно поливать и периодически вносить в грунт удобрение. Растение порадует яркой зеленью, пышным цветением и тонким ароматом, если его владелец выполнит ряд нехитрых условий.

Выбранное для пеларгонии место должно быть теплым и светлым. Подоконник на юго-западной стороне будет в самый раз. Лучше сделать так, чтобы в жаркое время прямые солнечные лучи не попадали на цветок, не обжигали листву и нежные лепестки. Кроме того, пеларгонии требуется простор, поэтому соседние горшки с комнатными цветами нужно ставить на некотором отдалении от нее.

Горшки для герани выбирают среднего размера с отверстиями в донышке. Сначала в емкость для посадки укладывают дренаж. На толстый дренажный слой высыпают почву, состоящую из торфа, песка и садовой земли. В увлажненной почве делают углубление, в которое помещают корневую систему цветка и плотно обжимают ее. Летом полив выполняют чаще, зимой – реже. Земля в горшке не должна пересыхать. Избыток влаги тоже противопоказан.

Для лучшего прохождения кислорода производят рыхление.

Для того чтобы растение получало необходимые вещества, его следует удобрять. Зимой, как правило, подкормки не производят. Другое дело – весна и лето. В это время рекомендуется насыщать цветок полезными элементами:

весной – каждые две недели;

летом и осенью – один раз в месяц.

Органику герань не воспринимает. Ей требуются минеральные удобрения. В период активного роста и цветения растению нужны такие элементы, как фтор, калий и азот. По весне три составляющие вносятся в пропорции 1: 1: 1, а позже, когда герань вот-вот зацветет, количество азота снижают.

В продаже имеются уже готовые минеральные подкормки, ими и следует пользоваться.

При внимательном отношении к растению можно определить, когда ему требуется помощь. При недостатке питательных веществ бутоны не завяжутся. Герань «попросит» о подкормке цветом своих листочков. Слабый рост, вялость, утрата яркости или оголение стебля – это симптомы недостатка в почве минеральных веществ.

При соблюдении температурного режима (не выше + 26 летом и не ниже + 12 градусов зимой), своевременном поливе и удобрении цветок отлично растет и развивается. Что касается обильного цветения, то тут есть определенные хитрости, которыми мы готовы поделиться.

Для чего нужен йод?

Количество цветков увеличится, если пару раз за лето подкормить растение сернокислым магнием. Но большинство цветоводов выбирает другой способ. Они смешивают два компонента: обычный купленный в аптеке йод и перекись водорода.

Раствором из трех элементов (третьим является вода) ослабшую или не желающую цвести герань поливают один раз в 7 дней.

Описываемый раствор весьма полезен для комнатного цветка. Он значительно укрепляет корневую систему. Сильные корни обеспечивают растению питание, что сразу видно: листья становятся крупнее, цвет их ярче. Невозможно не заметить, как меняется внешний вид цветка:

насыщаются его краски;

ускоряется появление завязей;

увеличивается количество бутонов;

укрупняются цветки;

продлевается период цветения.

Как настоящая «живая вода», смесь творит чудеса. Она уничтожает появляющиеся на растении бактерии, помогает побороть болезни, защищает корневую систему от загнивания. Удобренный йодом цветок преображается, показывает все свои достоинства, всю яркость красок, всю нежность и неотразимость.

Слишком часто использовать подобное удобрение не стоит. Если растению хорошо, можно довольствоваться обычными поливами.

Как готовить раствор?

Для приготовления питательной смеси потребуется:

перекись водорода (запасаться составом не нужно, он обязательно найдется в домашней аптечке);

йод;

отстоянная вода комнатной температуры;

шприц или пипетка для точного определения составляющих;

емкость с крышкой для смешивания компонентов.

Потребность в воде составляет 1 литр, в йоде – 0,6 мл, а водородной перекиси – 1 мл.

Пропорции нарушать нельзя! Переизбыток составляющих только навредит цветку.

При отсутствии инструмента с делениями (мензурки, шприца, пипетки), дозу можно определить в каплях. В 1 мл перекиси водорода 23 капли, а в 1 мл йода – 48 капель. Путем несложных вычислений получаем нужное количество капель йода 48 х 0,6: 1 = 28,8 капель.

Правильно отмеренные ингредиенты следует тщательно перемешать до получения однородной смеси. Если йод использовать без перекиси водорода, тогда на литр воды его придется всего одна капля. Очень важно не просто полить цветок питательным раствором, а сделать это правильно. В противном случае можно нанести растению существенный вред.

Запомнить правила несложно. Сначала с растения удаляются нижние засохшие листочки, освобождается доступ к земле. На втором этапе выполняется приготовление питательного раствора. После этого земля рыхлится и основательно увлажняется. Под основательным увлажнением понимается не полив большим объемом воды, а ожидание полного впитывания вылитой жидкости.

После основательной подготовки почвы в нее вносится подкормка из раствора йода и перекиси водорода. Доза раствора на одно растение составляет не более 50 мл. Если раствор полить на сухую землю, повредятся корни цветка. Они буквально сгорят от едкого «напитка».

Полив нужно проводить аккуратно, исключая попадание капель раствора на листочки. Если все же несколько капель попадет на зеленую растительность, их следует немедленно промокнуть мягкой тряпкой или салфеткой. А потом лист желательно промыть водой. Необработанные листья засыхают и опадают.

Соблюдение правил полива, и точная дозировка раствора сделают вашу герань самым красивым домашним растением.